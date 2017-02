Zwerftocht over de eilanden Bali, Lombok en Flores

uitnodiging

Vrijdag 17 maart 20.00 uur

Filmpresentatie:

‘Zwerftocht over de eilanden Bali, Lombok en Flores’ (fietsreis door Indonesië - 2016)

Een weerzien na 20 jaar. Op Bali en Lombok begonnen we ooit onze fietszwerftochten. Flores is nieuw voor ons. Er is veel veranderd. De moderne wereld heeft ook hier bezit genomen van het (dagelijkse) leven; verkeersdrukte, social media, toerisme en bedrijvigheid om maar een paar facetten te noemen. Toch is het mogelijk om met de fiets en te voet via achterafweggetjes het authentieke Indonesië te beleven…..

De filmpresentatie vindt plaats in Het Brandpunt

Oude Utrechtseweg 4a te Baarn.

Entree € 7,50 ( komt ten goede van een project in Burkina Faso) Reserveren: Telefonisch 035 8889643 of via cokverhoef@casema.nl

Je bent van harte welkom en neem vrienden en kennissen mee…

Ellie en Cok Verhoef

Site : www.rollingoldies.50plusser.nl e-mail: cokverhoef@casema.nl